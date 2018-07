Снукър Марк Уилямс: Тази титла е най-сладката, защото бе пред децата ми 18 юли 2018 | 11:33 - Обновена 0 0 0 0 0 “Тази световна титла е най-сладката в кариерата ми, защото синовете ми за първи път ме видяха да печеля трофей”, каза Марк Уилямс пред официалния сайт на World Snoker два месеца след забележителния си триумф с 18:16 над Джон Хигинс на финала на Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. Baize Watch 5 is out now!



"Ясно беше, че зрителите искаха да гледат точно нас на финала, защото сме едни от най-възрастните в спорта. Младите ще имат своя шанс, но тогава беше нашият ред. Вторият ден на финала беше страхотен, защото не мисля, че Джон може да играе по-добре, а и аз самият сащо. Помня, че дръпвах във фреймовете с 60 точки и после той разчистваше. Само той може да прави това постоянно под напрежение, дори Стивън Хендри и Рони О'Съливан не могат да му се опрат в това отношение. Ако трябва да заложа живота си на някого в такъв момент, той е човекът. Съпругата ми ме спря да се откажа преди една година. Беше много категорична. Мисля, че не искаше да приеме, че ще съм вкъщи по 24 часа на ден. По няколко часа и няколко дни е идеално. Ако ми беше казала, че е съгласна, щях да се откажа.



Нямам никакво напрежение за следващия сезон, дори да знам, че може и да не е като изминалия. Най-вероятно няма да съм толкова успешен, честно казано. Все още работя със Стив Фийни и той няма да ме остави да се отпускам. Ако спечеля още един турнир, ще е невероятно", каза Уилямс.

