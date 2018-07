Тенис Какво ни очаква след "Уимбълдън"? 18 юли 2018 | 11:01 0 0 0 0 2 Уимбълдън приключи, но сезонът още не е. ESPN са наблегнали на пет основни въпроса, които да зададат преди началото на сезона на твърди кортове. Ще спечели ли Серина Уилямс нова титла от "Големия шлем"?

Това е въпросът, срещу който Серина Уилямс се изправя след всеки свой мач след завръщането си от майчинство (след всеки от 14-те). Докъде смята, че е в завръщането си? 50% до най-добрата си форма? 70%? Може ли някой да постави процент, моля? Ако Уилямс направи нещо през последните две седмици, то това бе да изкорени съмненията на всички за това дали ще се завърне към топ формата си, след като роди, макар все още да не е стигнала дотам. Силата е там, така че сервисът е на място – най-бързият начален удар на финала срещу Анджелик Кербер имаше скорост от 201 км/ч. Освен това Уилямс показа много по-добро придвижване по корта, по-добра скорост и като цяло по-добро физическо състояние. Тя стигна до мача за титлата, притежавайки нещо дори по-важно от всички по-горе изброени – вярата, че може да спечели. Благодарение на това, всички други започнаха също да вярват. „Да чуя хората да казват „Тя е фаворит“… През последните 16 месеца играх в четири турнира, носих друго човешко същество през половината време. Хайде, хора, това е нещо изключително.“ Едва седмата загуба на финал на „мейджър“ несъмнено е оставила Уилямс по-мотивирана отвсякога да стигне до още една възможност и да отметне тази титла №24 от списъка със задачи. Това също би било изключително. Ще се завърне ли Анди Мъри?

След като изпробва бедрото си в два турнира преди Уимблъдън, Мъри реши да не участва на домашния си турнир от Големия шлем. Вместо това по време на него работи като коментатор за BBC и продължи възстановяването си. Шотландецът заяви, че е взел умно решение. Бившият номер 1 участва в едва три турнира след миналогодишния Уимбълдън, но смята да се завърне за сезона на твърди кортове, започвайки от Citi Open във Вашингтон в края на месеца. С наближаването на US Open, шампионът от 2012 г. сподели, че тази настилка му дава най-добри шансове да се завърне успешно. „Почувствах се по-добре още в момента, в който стъпих на хард кортовете, чувствам стабилност на тази настилка. На тревата се притесняваш за всяка стъпика, която правиш. На хард се чувствах по-удобно.“ Какво се случва със Слоун Стивънс?

Втора поредна година топ поставената американка напусна Уимбълдън още в първи кръг. След като спечели първия си турнир от Големия шлем на US Open миналия септември, Стивънс или стигаше до финал (Ролан Гарос 2018), или отпадаше в откриващия етап на „мейджърите“ (Australian Open, Уимбълдън). Сезонът , подобно на кариерата , е изпълнен с пикове и спадове. Когато го иска, Стивънс може да намери играта, за да победи най-добрите в света. Това, което все още не е показала, е умението постоянно да играе чудесен тенис. „Сезонът е много дълъг. Никой няма да печели всяка седмица. Дори №1 в света губи. Понякога хората реагират с „Искам нов треньор, ново физио“… Вярвам, че ако човек се фокусира върху себе си, си дава шанс да успее, нищо друго около теб не е от значение.“ Ако американката показва постоянство някъде, то това е в отношението си след загуба. „Спокойно“, каза тя на журналистите след отпадането си в първи кръг в Мелбърн, „всичко ще е наред“. Това отношение накара някои хора, включително Крис Евърт, да подложат под въпрос желанието за нови победи на „мейджъри“. Това, че има нужния талант, за да ги спечели, никога не е било поставяно под въпрос. Напомняме обаче, че Стивънс ще пристигне в Ню Йорк като действащия шампион. Четири от петте титли са дошли на хард, следващите няколко месеца могат да бъдат нейния момент. Колко време ще се възстановяват Кевин Андерсън и Джон Иснър?

След първия си полуфинал на турнир от Големия шлем Джон Иснър ще опита да пренесе набраната инерция на запад. Същото важи за Андерсън, който стига втори финал в последните четири „мейджъра“. И двамата обаче едва ли ще бъдат свежи в следващите дни. Дуелът им, продължил 6 часа и 36 минути, бе най-дългият полуфинал на Уимбълдън в историята. За Андерсън, който преди това бе четири часа на корта с Роджър Федерер и впоследствие допусна емоционална загуба на финала от Новак Джокович, ситуацията е още по-сложна. Някои хора смятат, че невероятният маратон на Иснър и Маю отне година от кариерата на високия американец. Дали ще успеят да излязат с набрана инерция след великолепните си постижения на Уимбълдън, или пък телата им са разрушени преди началото на турнирите на твърди кортове е въпрос, на който дори и те не могат да отговорят. Андерсън е висок 202 сантиметра и е на 32, Иснър е висок 208 сантиметра и е на 33. Това не прави възстановяването от подобен наказващ физиката мач по-лесно. Има все пак една светлина в края на тунела – US Open е единственият турнир от Големия шлем, който има тайбрек в края на петия сет. Време ли е "децата" да се надигнат?

Почувствахме се назад във времето на Уимбълдън, като всички финалисти при жените и мъжете бяха над 30, нещо, което се случва на турнир от Големия шлем за пръв път в Open ерата, и притежаваха общо 38 титли от „мейджъри". В мъжкия Тур познатите лица отново са на мода, след като „новото поколение" сякаш не бърза да става зряло. От младите състезатели на Уимбълдън само Циципас (19) и Хачанов (22) стигнаха до четвъртия кръг. 19-годишният Денис Шаповалов напусна надпреварата във втори кръг, като това се случва за втори пореден път на „мейджъри." Световният номер 4 Александър Зверев (21) страдаше от грип и отпадна в трети кръг, месец след като постигна най-добрия си резултат на турнир от Големия шлем досега – четвъртфинал в Париж. 20-годишният Франсис Тиафо също бе елиминиран в трети кръг, като това бе най-доброто му постижение на голямата сцена досега. Катрина Адамс, президент на USTA, сподели, че момчетата се нуждаят от повече време за развитие, за да станат достатъчно силни, за да се борят с най-добрите в Тура, отколкото момичетата. „Те трябва да станат по-силни, преди да могат да се борят за успехи. Може да им се случи на 16, но може да се случи и на 21, понякога дори по-късно." TennisKafe.com по Алиса Рогник, ESPN

