Световен футбол Иниеста пристигна в Япония и заяви: Искам да играя колкото се може по-скоро 18 юли 2018 | 10:59 0 0 0 0 1 Испанската легенда Андрес Иниеста може да направи дебюта си в японската Джей-лига през уикенда, когато новият му отбор Висел Кобе посреща Шонан Белмаре. Това заяви самият Иниеста при пристигането си днес в Кобе. 34-годишният магьосник в халфовата линия напусна Барселона след 16 сезона, където спечели девет титли в Ла Лига, четири пъти вдигна Шампионската лига, шест пъти Купата на Краля, а също така два пъти стана европейски шампион и един път Световен. Welcome INIESTA(@andresiniesta8 )

Welcome to JAPAN

Welcome to KOBE# # pic.twitter.com/b3ls2Hhwg2 — Leon (@LeonBarcelona10) July 18, 2018 През месец май той обяви, че ще премине в Япония. От Кобе заявиха, че той ще направи първа тренировка с отбора в петък, а мачът с Шонан Белмаре е в неделя. "Беше едно наистина дълго пътуване, но аз съм оптимистично настроен за идването си в Япония. Вече нямам търпение да се включа в тренировките и мачовете на новия ми отбор, заяви Иниеста пред агенция Киодо. Повече от 300 фена го очакваха и приветстваха на летището Кансай. [SPORT] | Barça Legend, Andres Iniesta on his way to Japan to join his new colleagues at Vissel Kobe.



pic.twitter.com/fIoMYjb5Wc — BarcaTimes (@BarcaTimes) July 17, 2018 "Искам да играя колкото се може по-скоро. Чувствам се добре, надявам се да съм в топ-кондиция и в неделя и да покажа на феновете една добра игра. Иниеста ще се събере в Кобе с бившия германски национал Лукас Подолски и вече му беше осигурен любимия му номер 8 на фланелката. Отборът в момента е на 6-о място в класирането след 15 мача. Иначе Кобе може да се похвали с традиции, тъй като е първият шампион в историята на професионалния футбол в страната. След отпадането от Русия на осминафинал на Мондиала, Иниеста обяви, че неговото време в националния отбор е приктлючило.

