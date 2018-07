Бойни спортове Сайборг приключва кариерата след мач с Нунес 18 юли 2018 | 09:39 0 0 0 1 0 Amanda Nunes given 6 month medical suspension following #ufc224 in Brazil. No longer fighting @criscyborg International Fight Week for #UFC226 superfight. https://t.co/M5bc8d1yLg — CyborgVNunes #ufc228 (@criscyborg) May 20, 2018

"Мисля, че мач с Нунес ще бъде последният в моята кариера - коментира Сайборг. - Договорът ми с UFC изтича през март 2019-а."

Сайборг смята, че няма достойни противнички в категория перо. Най-добрата ММА състезателка в света Крис Сайборг обяви, че смята да приключи своята кариера, след като се срещне със своята сънародничка Аманда Нунес. Очаква се шампионките на UFC в категория петел и перо да се сблъскат в октагона към края на годината."Мисля, че мач с Нунес ще бъде последният в моята кариера - коментира Сайборг. - Договорът ми с UFC изтича през март 2019-а."Сайборг смята, че няма достойни противнички в категория перо.

