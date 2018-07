Пирели пробват да увеличат екшъна за Гран при на Германия

Доставчикът на гуми за Формула 1 Пирели ще пробва да увеличи екшъна на предстоящото Гран при на Германия на пистата "Хокенхайм". Италианската компания е направила интересен избор на смеси за неделния кръг. Отборите ще имат на разположение медиум, софт и ултрасофт гуми, като умишлено са пропуснати суперсофт.

Най-меките смеси ще бъдат особено подходящи за квалификацията заради високото сцепление. В комбинация с по-твърдите софт и медиум в надпреварата се отварят възможности за много различни стратегии.

Софт и медиум със сигурност са избор за състезание с един стоп. От друга страна, обаче, ултрасофт дават много голямо подобрение специално за "Хокенхайм", така че стратегия с две спирания също изглежда обещаваща. Ще бъде интересно да проследим какво ще бъде сравнението между софт и ултрасофт, тъй като в предишните кръгове се видя, че суперсофт и софт са твърде близки като резултати.

Отборите са подходили с много сходен избор, като единствено Рено залагат най-много на гумите ултра. Ето и списъка със заявките на всички пилоти:

The final #Fit4F1 shoe order before the summer break has been placed! Here's what everyone's wearing to the #HungarianGP! https://t.co/Nyhj94syVx pic.twitter.com/MYfQt47iyw