Мауридес остава с индивидуална програма в София

Новопривлеченият нападател на ЦСКА-София Мауридес Роке Жуниор няма да пътува с отбора за Рига. Той не може да бъде картотекиран за реванша, а щабът е решил да го остави в София и да се готви по индивидуална програма. Бразилецът, кйто бе представен миналия четвъртък, тренира наравно с "червените", като е водил лятна подготовка и с досегашния си клуб Беленензеш. 24-годишният таран обаче не е взел участие в контрола на лисабонския тим.



Той има 33 мача и 8 гола в португалския елит през изминалия сезон, включително във вратата на Икер Касийяс при успех с 2:0 над Порто.

CSKA Sofia have confirmed the signing of Maurides.



The 24 year-old striker represented Belenenses in 45 league matches, scoring 14 goals. pic.twitter.com/L8NsjlOztf