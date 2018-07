Босът на ЦСКА (М) проговори за бъдещето на Головин

Президентът на ЦСКА (Москва) Евгений Гинер коментира възможността Александър Головин да бъде продаден. Талантливият халф направи много силно впечатление с представянето си на Мондиал 2018 и привлече интереса на редица клубове. Ювентус се отказа от преговорите заради завишената му цена, но Челси е все по-близо до подписа на 22-годишния полузащитник.

"Мисля, че Саша може да разгърне потенциала си и да стане голяма звезда. Не вярвам това да се случи в руското първенство. Няма какво да се лъжем - нивото в Англия или Италия е друго. Няма смисъл да спираме развитието на един безспорен талант. В момента обаче нищо не е сигурно. Винги когато получим предложение, се стараем да водим открити преговори. При нас дойде вицепрезидентът на Монако Вадим Василиев и отправи оферта. Челси? Нямаме договорка. Мисля, че повече яснота ще има в следващите дни. Както не спряхме други футболисти през годините, така няма да спрем и Головин. Хората трябва да се развиват", сподели Гинер.

BREAKING: Chelsea have agreed a deal with CSKA Moscow to sign Aleksandr Golovin. He rejected Monaco in favour of moving to Chelsea. #CFC pic.twitter.com/gtHJbd4R86