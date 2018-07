Испания Едно дълго чакано завръщане (видео) 18 юли 2018 | 02:06 - Обновена 0 0 0 1 0 Бившият испански национал Санти Касорла отново стъпи на терена в мач, макар и неофициален. След 636 дни извън терените, халфът влезе като резерва в контролата на Виляреал срещу Еркулес, завършила 1:1. Когато дикторът на стадиона обяви името му, Санти беше бурно аплодиран. За 15-те минути, в които игра, Касорла показа огромно желание и при всяко докосване до топката публиката го окуражаваше.



"Много съм доволен, че мога отново да правя това, което най-много обичам. Предстои ми доста работа, но това е пърата стъпка и съм щастлив", сподели 33-годишният техничар. Santi Cazorla finally returned to the pitch for the first time over 630 days during a friendly for Villarreal today!



Good to have him back (via @EsportsVila) pic.twitter.com/fXxmROD9t9 — Photos of Football (@photosofootball) 17 юли 2018 г. Касорла дойде във Виляреал през 2003 година. През сезона 2006/07 бе даден под наем на Рекреативо (Уелва), но после се върна на "Ел Мадригал". През 2011-а нисичкият футболист премина в Малага, а година по-късно подписа с Арсенал. С "топчиите" спечели по два пъти ФА Къп и Купата а Лигата, но кариерата му беше застрашена след серия от контузии, заради които остана извън игра почти две години. Това лято Касорла напусна Арсенал и започна подготовка с Виляреал с уговорката, че ако покаже добра форма, ще получи предложение за договор. За националния отбор на Испания халфът има 77 мача и 14 гола. Той е европейски шампион с "фуриите" през 2008 и 2012 година.

Още по темата

0 0 0 1 0 КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1650

1