В Челси се сетиха за Чех

Челси ще се опита да си върне Петер Чех, ако продаде Тибо Куртоа на Реал Мадрид, разкри Sky Sports. 36-годишният чешки страж прекара 11 години на "Стамфорд Бридж" преди през 2015-а да се премести в Арсенал, за да освободи място именно за Куртоа.

Завръщане на Чех при "сините" не изглежда невъзможно. Това лято Арсенал се подсили на вратарския пост с германския национал Бернд Лено, който е амбициран веднага да се пребори за титулярно място в състава на Унай Емери.

