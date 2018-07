Дейли Блинд: Играх за най-великия клуб, но беше време да се върна у дома

Защитникът Дейли Блинд напусна Манчестър Юнайтед, за да се завърне в любимия си Аякс и не скри радостта си, че отново ще носи екипа на холандския гранд.

"Гордея се, че играх за Манчестър Юнайтед. Бях част от най-великия клуб в света, а това означава много за мен. Прекарах 4 невероятни години на "Олд Трафорд" и спечелих 4 трофея. Искам да благодаря на всички треньори, ръководители и фенове, както и на моите съотборници. Благодаря ви за подкрепата. Никога няма да забравя много моменти и мачове. Ще ми липсваш, "Театър на мечтите". Но сега дойде време да се завърна у дома", написа като сбогуване с привържениците на "червените дяволи" Блинд.

