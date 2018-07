Реал и Челси се разбраха за Куртоа, пишат във Франция

Вратарят на Челси Тибо Куртоа съвсем скоро ще премине в Реал Мадрид. По информация на RMC Sport, двата клуба са се разбрали и "лос бланкос" ще платят 35 млн. евро за белгийския страж. Той ще подпише договор за 4 или 5 години.

Настоящият контракт на Куртоа изтича следващото лято, а преговорите за подновяването му стигнаха до задънена улица. В последните седмици от Реал са пренасочили усилията си към привличането на 26-годишния белгиец и са се отказали от другата си опция за поста - Алисон.

