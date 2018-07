Едните македонци затрудниха Рейнджърс, другите рухнаха в Унгария

Глазгоу Рейнджърс очаквано се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа. Шотландският гранд стигна само до нулево равенство при гостуването си на непретенциозния македонски Шкупи, но след победата с 2:0 на "Айброкс" продължава напред.

Тимът на Стивън Джерард изпита доста затруднения в Скопие, но не позволи на домакините да отбележат гол, който да върне интригата около крайния победител. Сериозна заслуга за това имаше вратарят Алън Макгрегър, спасил няколко удара в началните минути, но след това и футболистите на Рейнджърс създадоха опасносости пред вратата на Шкупи.

В следващия кръг Рейнджърс ще играе с един измежду Осиек и Петроклуб.

Final



Honved 4:0 Rabotnicki



Honved wins 5:2 on aggregate over the two legs.



Disastrous performance. Rabotnicki's defense was made to look amateurish. Just silly and totally preventable miscues (getting dispossessed off the ball, making careless passes in your own half). Awful. pic.twitter.com/8djql2xg1b