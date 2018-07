Недоволство срещу расиста Хълк Хоган

BREAKING: After a three-year suspension, @HulkHogan has been reinstated into the @WWE Hall of Fame. https://t.co/SxwUms9Yet

Преди три години Хоган беше изваден от Залата на славата заради свои думи по време на скандален порноклип с негово участие.



Във видеото се чува на няколко пъти как той изразява своето възмущение, че дъщеря му може да си легне с негър.

Just met with the @WWE Superstars and on all levels the volume of love and support was overwhelming. I’ve been praying for this day and I finally feel like I made it back home. Only Love 4 the #WWEUNIVERSE brother HH