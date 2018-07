НБА Торонто е с най-добри шансове за Ленърд 17 юли 2018 | 17:53 0 0 0 0 1



Като вариант за сделка между Раптърс и Спърс е посочен такъв, който е съсредоточен върху ДеМар ДеРоузън, Оу Джи Ануноби, Паскал Сиакам и бъдещи избори в Драфта в замяна на Ленърд и евентуални други добавки от страна на тексасци.

The Raptors have reportedly "generated buzz" as a potential destination for Kawhi Leonard... pic.twitter.com/wEqMqKr79J — UNDISPUTED (@undisputed) July 16, 2018

Ленърд неведнъж е изявявал желанието си да премине в някой от двата отбора от Лос Анджелис - Лейкърс или Клипърс. Тимът на Торонто Раптърс е в най-изгодна позиция за евентуален трансфер на Кауай Ленърд, съобщава The Lowe Post. Изданието добавя, че Филаделфия вече е извън своеобразната надпревара за услугите на звездата на Сан Антонио, а Чикаго, Бруклин и Атланта нямат нужните финансови ресурси дори да бъдат включени в сделка с няколко различни отбора.Като вариант за сделка между Раптърс и Спърс е посочен такъв, който е съсредоточен върху ДеМар ДеРоузън, Оу Джи Ануноби, Паскал Сиакам и бъдещи избори в Драфта в замяна на Ленърд и евентуални други добавки от страна на тексасци.Ленърд неведнъж е изявявал желанието си да премине в някой от двата отбора от Лос Анджелис - Лейкърс или Клипърс. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 230 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1