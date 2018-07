Авто Мания Фетел гостува на Ричард Хамънд в The Grand Tour? (видео) 17 юли 2018 | 17:55 - Обновена 0 0 0 0 1



Видеото е заснето в понеделника след победата на Себ на "Силвърстоун" на бензиностанция на Shell в Тоучестър, Великобритания. Sebastian Vettel during a filming for "The Grand Tour" with James May and Richard Hammond, at a Shell station in Towcester, yesterday.



Paul Howard



More: https://t.co/J5TGtj9P6r pic.twitter.com/hQcyK4rXAt — Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) July 10, 2018 В онлайн пространството се завъртя любителско видео с участието на четирикратния Ф1 шампион Себастиан Фетел и бившия водещ на Top Gear Ричард Хамънд. В едноминутния клип Фетел говори с Джеймс Мей, а около тях се виждат два от автомобилите на Хамънд и Мей - Opel Kadett от 1963-а, който бе заснет в специално предаване на Top Gear в Ботсвана през 2007 г., и оранжевото Ferrari 458 Speciale.Видеото е заснето в понеделника след победата на Себ на "Силвърстоун" на бензиностанция на Shell в Тоучестър, Великобритания. Предполага се, че то е част от новото предаване на Хамънд, Мей и Джереми Кларксън The Grand Tour, чиито нови епизоди ще излязат през ноември. В някои от първите вероятно ще видим и участието на Фетел.

