Представят претендентките за Playmate 2018

След футболната еуфория идва ред на най-престижния конкурс за сексапил, създал имена като Николета Лозанова, Златка Димитрова, Златка Райкова, Ася Капчикова, Маги Бадер и Нора Недкова. Едни от най-известните жени в България са именно гордите притежателки на титлата Playmate Of The Year. Хиляди красавици мечтаят да влязат в бляскавото семейство на списание Playboy и да сбъднат мечтите си, стотици се осмеляват да заявят бляна си, а само единадесет са избраните да се борят за престижната титла през 2018-а. Носителката, разбира се, ще е само една, а до тогава... На 19 юли, четвъртък, от 23:00 ч. в Bedroom Beach ще бъдат представени 11-те претендентки за Playmate Of The Year 2018. Сред красавиците има футболистка, танцьорка и бъдещ архитект.



Сексапилните участнички в конкурса ще бъдат представени на ексклузивно Games of Sin парти и само гостите на бохемския клуб ще бъдат първите, запознали се с тях. Организаторите на конкурса Христо Сираков, Любен Дилов-син и Борис Гълъбов продължават тенденцията за естествени участнички. Само две от красавиците имат силиконови импланти в бюста. Дали обаче тазгодишната победителката отново ще е натурална красавица – предстои да разберем само след няколко месеца. След фурора на последната носителка на титлата Нора Недкова вече се говори, коя ли ще е следващата Playmate и дали ще е така скандална, както настоящата.

Ексклузивното представяне на претендентките ще бъде придружено от пищно шоу, по време на което момичетата ще разкажат повече за себе си. Няма да липсват и традиционните провокативни дефилета на красавиците, в които ще представят не само чувството си за хумор, интелект, биография, но и перфектните си тела. Организаторите обещават, че ще съберат на едно място най-доброто от програмите на Bedroom с най-провокативното от арсенала на Playboy. На вълнуващата програма ще могат да се любуват само гостите на Bedroom Beach, затова побързайте с резервациите, за да бъдете част от шоуто. Следвай новините около Playboy, Bulgaria и си направи резервация за Games of Sin – представянето на претендентките на Playmate Of The Year 2018. Повече информация ще откриете в официалния им профил във Facebook.



