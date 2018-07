Ювентус продължава с трансферите на големи имена

Доскорошният наставник на Реал Мадрид Зинедин Зидан ще бъде в почивка само до октомври, след което ще стане спортен директор на Ювентус, твърди Libertad Digital. По принцип французинът беше казал, че след престоя си на “Сантиаго Бернабеу” ще почива поне един сезон.

Според информацията в Торино Зизу ще работи в екип с Фабио Паратичи, който вчера взе участие в представянето на Кристиано Роналдо. Подробности ще сподели журналистът Хуанме Лопес тази вечер.

Zinedine Zidane will join Juventus in October as assistant Sports director of the club. [@Juanma_rguez] pic.twitter.com/VbCzZpjYkA