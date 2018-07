Манчестър Юнайтед представи официално "железничарския" нов екип

За първи път играчите ще носят новия екип в контролата с Клуб Америка в петък сутринта. Репликата е с цена 64.95 паунда, а оригиналната фланелка, която носят и играчите, ще струва 109.95 паунда.

Rooted in

Our new @adidasfootball home kit, inspired by our origins.

Get yours now: https://t.co/kcB44JjShY #HereToCreate #MUFC pic.twitter.com/ZcHXeTUo7J