Юсейн Болт ще изкара проби в още един клуб, ето кой е той

Ямайската легенда в спринта Юсейн Болт ще продължи мечтата си да стане професионален футболист. Болт, който изгледа на живо в неделя в Москва финала на Световното първенство между Франция и Хърватия, ще изкара 6-седмичен пробен период в клуба от австралийската “А” лига Сентрал Коуст Маринърс, съобщава Daily Mail.

