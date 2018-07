Официално: Манчестър Юнайтед продаде Дейли Блинд на Аякс

Очаква се защитникът да подпише договор за 4 сезона с Аякс, което ще го задържи в новия му отбор до 30 юни 2022 година. Тимът от Амстердам ще плати на “червените дяволи” 16 милиона евро за 28-годишния играч, информира официалният сайт на Аякс. Сумата може да нарасне до 20,5 милиона евро при изпълнението на определени условия.

#MUFC has agreed terms with Ajax for the transfer of @BlindDaley. A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/XEvxEeOG2I