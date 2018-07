Серина Уилямс подкрепи всички майки по света: Не съм по-добра от вас

Финалистката на "Уимбълдън" Серина Уилямс, която наскоро се върна на корта след бременност, за пореден път подкрепи всички майки по света, като даде себе си за пример.

"Тези две седмици бяха призив за всички майки, които стоят вкъщи и работят - вие можете да го направите, наистина го можете! Не съм по-добра от която и да е от вас. Вашата подкрепа значи много за мен. Нека да продължим да надигаме глас всеки ден във всяко нещо, което правим", написа в Туитър Уилямс, която днес се изкачи със 153 позиции в световната ранглиста до номер 28.

These past 2 weeks was a sound for all moms stay home and working you can do it you really can! I’m not any better or diff than any of you all. Your support has ment so much to me. Let’s keep making noise everyday in everything we do. #roadtoUSOpen pic.twitter.com/5OLYk1a6cK