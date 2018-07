Моторни спортове Лоренсо призна за грешка в настройките на мотора 16 юли 2018 | 16:40 - Обновена 0 0 0 0 0 to go and @Petrux9 takes advantage of tyre woes for @lorenzo99 to take third back! #GermanGP pic.twitter.com/p0caG9pmQ7 — MotoGP™ (@MotoGP) July 15, 2018 Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо премина карирания флаг на Гран При на Германия едва на шеста позиция, въпреки че на старта поведе пред Маркес и държеше лидерството в продължение на 12 обиколки. Испанецът бе единственият MotoGP пилот на пистата, който избра за предната си гума софт версия. Дори и това обаче не е причина за изоставането му във втората част на състезанието. "Жалко е, защото се чувствах много способен, когато имах задно сцепление, но за нещастие цял уикенд се опитвахме да подобрим предното сцепление и изгубихме фокуса си върху задното", обясни петкратният шампион в MotoGP. "Втората част се превърна в кошмар, губех по секунда на обиколка, всеки започна да ме изпреварва и загубих много позиции. Направихме грешка в настройките, така че за следващите състезания ще знаем да не я повтаряме". Лоренсо започва лятната пауза в MotoGP на шеста позиция в генералното класиране, но вярва, че след нея предстоят състезания на писти, на които Ducati има известни предимства. “We made a mistake on the settings” - @lorenzo99



