Джошуа: Нямам търпение да се върна на ринга! Поветкин е сериозно предизвикателство

„Нямам търпение отново да се върна на ринга. Краят на март (когато бе боят с Джоузеф Паркър) като че ли беше преди цяла вечност”, коментира Джошуа.

BREAKING: Anthony Joshua to defend world titles against Alexander Povetkin at Wembley on September 22, live on Sky Sports Box Office. #SSN pic.twitter.com/CUqrFPcVQi