Мартин Ангелов отива на Fab 48 в Лас Вегас, пропуска Евробаскет за кадети

Баскетбол

Мартин Ангелов и неговия нов AAU отбор The Firm ще участват на финалния турнир за сезона в Лас Вегас. Състезанието, което ще се проведе от 25 до 29 юли ще събере най-силните 48 отбора от цяла Америка за родените през 2001 година тийнейджъри. Ангелов е година по-малък, но в този сезон избра да играе в по-горната възраст за тима на The Firm в Ню Йорк. Там той попадна след като бе харесан от треньора на отбора Кайл Андерсън – баща на носещия същото име баскетболист, който през това лято премина от Сан Антонио Спърс в Мемфис Гризлис.



След завършване на сезона в гимназиите през март в Щатите стартират така наречените AAU турнири, в които на определени нива и в различни отбори участват милиони тийндейджъри от всички щати. Най-добрите от тези тимове са спонсорирани от мощните компании като Adidas, Nike и Under Armour. Именно в тях е концентриран баскетболния талант на всички преди колежа. Тези компании имат свои регионални шампионати и съответно финали. Състезанието в Лас Вегас се отличава с това, че обхваща най-добрите 48 тима от всичките тези брандове и затова носи наименованието Fab 48 или Faboulos 48. На този турнир почти всички колежи от дивизия 1 в Щатите имат свои представители.



Отборът на The Firm 16 U с Мартин Ангелов в състава участва в кръга от турнири на компанията Adidas и ще бъде част от надпреварата в Лас Вегас в края на юли. Ангелов и The Firm взеха участие през изминалия уикенд в изключително силен турнир на Elevate Hoops, където достигнаха до полуфинал и отстъпиха на K-low Elite в мач с продължение.



Ангелов игра доста солидно за тима си, а благодарение на негова тройка в края на мач от групите тима му успя да победи с 51-48 Maryland Elite и така в тройна въртележка прескочиха първата фаза.



До финалния турнир в Лас Вегас The Firm ще играят в последно състезание, носеща името Hoop Fest във Филаделфия идната сряда и четвъртък. Ангелов получи покана от старши треньора на националния тим за кадети Христо Ценов да вземе участие в предстоящото европейско първенство в дивизия Б за тази възраст в Босна през идния месец. Той бе изправен пред трудната дилема да решава дали да довърши сезона си в AAU с тима на The Firm или да замине за България.



„Беше много трудно да взема решение“, казва Ангелов. „Искам първо да благодаря много на Христо Ценов за поканата, желанието ми бе да помогна на отбора на България да се класира в дивизия А. Трябваше обаче да напусна отбора си тук много преди да завърши AAU сезона. Имам морален ангажимент към треньора Кайл Андерсън, който ме покани да играя в този силен тим и на практика моят сезон приключва на 29 юли. От друга страна исках много и да участвам на този турнир в Лас Вегас, в който конкуренцията е много силна и играят най-добрите баскетболисти в Щатите. Това е също рядък шанс за мен да се покажа пред елитни колежански треньори. Искам да пожелая на тима на България успех в Сараево и ще им стискам палци да се класират в горната дивизия. Надявам се в близко бъдеще да бъда част от националния тим на България.“



До момента Ангелов участва с The Firm на много силни турнири в Индианаполис, Вашингтон, Провиденс, Ню Йорк и Филаделфия. Най-сериозното състезание обаче предстои в края на месеца - в Лас Вегас на Fab 48.