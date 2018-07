Фетел отговаря на упреците, че е твърде скучен човек

Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел отговори на онези критици, които го упрекват, че е прекалено скучен, за да бъде истинска легенда. 31 годишният пилот на Ферари, който тази неделя ще стартира у дома за Гран при на Германия, заяви, че състезаването е просто професия, която не го определя като човек.

Докато вечният му съперник Люис Хамилтън винаги е в центъра на вниманието със своя звезден начин на живот – включително скоро издадения му дует с Кристина Агилера – Фетел е доста затворена личност. Себ не обича да говори за неща, различни от спорта, а жена му и двете му деца почти не посещават състезанията.

Пред английския вестник Сън немецът каза: "Очевидно Формула 1 е голяма част от живота ми, но не е най-важното нещо. Да, тя влияе донякъде, но в останалото време не ме определя като човек".

"Не се чувствам специален заради професията си. Щастлив съм да правя неща, които останалите смятат за скучни, но за мен те не са такива. Да си бъда вкъщи, да кося ливадата. Мога да готвя – не особено добре, но от време навреме. Водя децата на училище, пазарувам, ползвам автобус и метро. Смятам, че е нормално да бъдеш нормален".

"Аз съм спортист, не звезда. Когато отида някъде и хората ме разпознаят, те се интересуват от спорта, а не от прическата ми или какви обувки нося".

Sebastian Vettel: "There isn't a sign saying 'celebrities allowed in', but then again, I'm not a celebrity, I'm a sportsman." https://t.co/3QOWuNZAw0