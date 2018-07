Русев не успя да стане шампион в кеча

Александър Русев пропусна страхотен шанс да спечели титлата на Разбиване и да бъде коронован като шампион. Той загуби 15-минутната битка срещу една от най-големите звезди Ей Джей Стайлс. Двамата се биха на турнира Екстремни правила, а битката между тях беше изключително оспорвана.

#ExtremeRules results: AJ Styles vs. Rusev for the WWE Championship https://t.co/eLDo0cV8um pic.twitter.com/FzNH297vkR