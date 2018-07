Маркес с рекордната девета поредна победа в Германия

Пилотът на Honda Марк Маркес записа девета поредна победа във всички класове в Гран При на Германия. Всичките успехи на испанеца са след като той спечели полпозишън. С победата Маркес отново увеличи преднината си в генералното класиране на 46 точки преди началото на лятната пауза в шампионата. Yamaha подобриха значително представянето си като дуото Валентино Роси и Маверик Винялес завоюваха съответно втора и трета позиции.

Маркес стартира пред Данило Петручи (Ducati) и Хорхе Лоренсо (Ducati), които направиха брилянтен старт и изпревариха Марк. Лоренсо поведе, но на Маркес му бяха нужни само четири обиколки, за да се върне на второ място. След това той започна да скъсява дистанцията с Лоренсо и седем завъртания по-късно зае челното място.

Yet another podium for @ValeYellow46 in 2018



And he's happy with that one #GermanGP pic.twitter.com/la4iKDAssG — MotoGP™ (@MotoGP) July 15, 2018

The King of the Ring hits the front for the first time @marcmarquez93 leads in Germany!#GermanGP pic.twitter.com/s1wLzvz7QK — MotoGP™ (@MotoGP) July 15, 2018

Скоро Роси започна да ускорява темпото си и да притеснява Лоренсо. След още три обиколки Доктора се възползва от грешка на бившия си съотборник и излезе втори. Маркес обаче вече бе на секунда напред. Доктора записа най-бързата обиколка в състезанието по това време и скъси почти наполовина изоставането си. Маркес отговори с още по-добро време на следващата обиколка и вече държеше победата в ръцете си.

В крайна сметка Марк спечели с 2.1 секунди аванс спрямо Роси, а Винялес направи двоен подиума за Yamaha.

Винялес отново започна слабо състезанието, но в хода на обиколките изпревари дуото на Ducati Лоренсо и Довициозо. Две обиколки преди финала той мина и пред Данило Петручи, който остана четвърти, а петото място си спечели Алваро Баутиста. Състезанието на "Заксенринг" бе най-доброто му за сезона и испанецът се надява то да е достатъчно, за да се пребори за свободното място в новия сателитен отбор на Yamaha.

Двойката на Ducati нямаше достатъчно конкурентна скорост. Лоренсо остана шести, а Дови - седми. Дани Педроса с Honda и Йоан Зарко със сателитна Yamaha се движеха заедно на осмо и девето място. Топ 10 допълни Брадли Смит с КТМ.

Here are the results from the #MotoGP race at the #GermanGP @marcmarquez93 does it again at the Sachsenring pic.twitter.com/OIrZ1JUFx4 — MotoGP™ (@MotoGP) July 15, 2018

Другият пилот на КТМ причини катастрофа, в която въвлече и двамата пилоти на Suzuki Андреа Яноне и Алекс Ринс и Джак Милър. Италианецът и Милър обаче се върнаха на пистата и успяха да финишират 12-и и 14-и.