Могъщ Джокович грабна 13-ата

Сърбинът Новак Джокович е новият шампион на "Уимбълдън"! 31-годишният сърбин спечели четвъртата си титла в Лондон и общо 13-а от "Големия шлем", след като надигра с 6:2, 6:2, 7:6 (3) на финала южноафриканеца Кевин Андерсън.

