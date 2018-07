Максим Михайлов откри хотел в Сочи (снимки)

Руският национал и шампион със Сборная в Лигата на нациите Максим Михайлов , който бе избран и за MVP във финалния турнир в Лил (Франция) показа, че освен за волейболната си кариера, мисли и за бъдещето си, като откри хотел в Сочи.

„Проектът е семейно начинание. Той носи красивото име „Коралов риф“, коментира новото си начинание Максим Михаайлов. „Това съвсем не е просто един хотел. Той въплъщава нашите семейни ценности, любов към спорта, активен отдих и правилно хранене“, разяснява още именитият състезател.

Да съблюдаваш режим по време на отпуска е трудно нещо, обяснява волейболистът. Да намериш най-правилния здравословен начин за възрастните и децата е проблем Затова в „Коралов риф“ ние ще наблегнем именно на правилния начин на отдих. Ако решите да дойдете в Сочи, знаете къде може да отседнете“, заявява още Михайлов.

You are next to the Russia @VolleyRus bench for Match Point as they complete their 3-0 win over France @FFvolley and claim the #VNL title! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/cjTh6GQmFv