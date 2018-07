Първи нокаут за Пакяо от девет години насам (видео)

Мани Пакяо нокаутира за пръв път свой съперник от 2009-а година насам. Това се случи при завръщането на филипинската легенда в професионалния бокс. Той нокаутира шампиона на Световната боксова асоциация в полусредна категория Лукас Матис на галавечер в Куала Лумпур (Мал).

To God be the glory! Thank you to my wife, my kids, and all of my family. Thank you to #TeamPacquiao for all your hard work! Thank you to my fellow Filipinos and to all my fans around the world! This is all our victory. God bless everyone. pic.twitter.com/UdZ78XI5CD