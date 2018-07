Любопитните факти преди старта на ГП на Германия: рекорди и антирекорди

Марк Маркес запази всичките си сили за самия финал на квалификацията в MotoGP и именно той ще бъде пилотът, стартирал от полпозишън, по-късно днес на "Заксенринг". На германското трасе Марк стартира за девети пореден път първи, включително за шести път в кралския клас на мотоциклетизма. Той ще се цели в девета поредна победа от Гран При на Германия и шеста в кралския клас. Полпозишънът е 48-и в кариерата на испанеца в най-високата категория, а стартът му днес ще бъде под номер 99.

PEAK @marcmarquez93



Oh, and he set pole position on his next lap...#GermanGP pic.twitter.com/TrZoMC6Jye