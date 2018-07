Моторни спортове Маркес спаси рекордната серия и спечели шести пореден полпозишън в Германия 14 юли 2018 | 16:14 - Обновена 0 0 0 0 0 Настоящият световен шампион в MotoGP Марк Маркес отново спечели полпозишън за старта в Германия - за девета поредна година. Испанецът с Honda не оглави нито една тренировъчна сесия преди квалификацията, а в последната - 4-а, непосредствено преди борбата за първата стартова позиция, той претърпя лека катастрофа. #MotoGP Qualifying



WHAT A FINALE! @marcmarquez93 leaves it till the very last to keep his pole streak going at the Sachsenring! @Petrux9 and @lorenzo99 round out the front row!#GermanGP pic.twitter.com/njXLiXRmEz — MotoGP™ (@MotoGP) July 14, 2018 В последната си и най-добра обиколка Марк дори изпусната идеалната линия, тъй като моторът му поддаде. В последния сектор обаче шампионът се реваншира и навакса, за да подобри рекорда на "Заксенринг" от квалификацията през 2015 година с 66 хилядни и да запише време 1:20.270 минути. Маркес поведе в квалификацията, а скоро след това Хорхе Лоренсо с Ducati и Маверик Винялес с Yamaha подобриха темпото му за обиколка. Три минути преди финала на сесията Данило Петручи, който никога не е стартирал от полпозишън в кралския клас, излезе на първа позиция. Той обаче бе изпреварен в последните секунди от Маркес с 0.025 секунди и ще се нареди утре втори на "Заксенринг". Топ 3 допълва Хорхе Лоренсо. Bang! Bang! @Petrux9 steals provisional pole from @lorenzo99!!! #GermanGP pic.twitter.com/gFZCvkXPla — MotoGP™ (@MotoGP) July 14, 2018 Зад Лоренсо ще тръгне Винялес, следван от Андреа Довициозо (Ducati), който трябваше да премине и през Q1. Шести ще се нареди Валентино Роси. Топ 10 допълват Кал Кръчлоу (Honda), Андреа Яноне (Suzuki), Алваро Баутиста (Ducati) и Дани Педроса (Honda). Here's the grid for tomorrow's 30 lap #GermanGP



It's @marcmarquez93 who will start from pole yet again in the Sachsenring pic.twitter.com/PrbRqxI4H8 — MotoGP™ (@MotoGP) July 14, 2018 При последната си обиколка инцидент претърпя борещия се за свободното място в новия сателитен отбор на Yamaha Алваро Баутиста. Състезанието за ГП на Германия ще започне в 15:00 ч. българско време.

