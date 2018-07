Алейш Еспаргаро с наказание в MotoGP заради блокиране на Маркес

Пилотът на Aprilia Алейш Еспаргаро получи наказание от шест места на стартовата решетка за Гран При на Германия - девети кръг от сезон 2018 в MotoGP. Според стюардите испанецът е карал по "безотговорен начин" в третата тренировка на "Заксенринг". Алейш забави темпото си във финалната фаза на сесията и провали последната бърза обиколка на завой номер 12 на защитаващия титлата си в MotoGP Марк Маркес.

