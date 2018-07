Джокович пречупи Надал в спектакъл и e на финала на "Уимбълдън"

@@@

Петият сет се превърна в кулминацията на спектакъла. Нивото бе изключително високо, а двамата бяха много стабилни. Те рядко допускаха колебания при свой сервис и сетът вървеше гейм за гейм. Надал спаси шанс за пробив в осмия гейм, като вкара няколко страхотни форхенди. Последва критична ситуация за Джокович, който изоставаше с 15:40, но два отлични начални удара го спасиха. С четири поредни прекрасни сервиса Рафа спечели следващия гейм от 0:30.

Six games all, final set. Where have we heard that before...



Novak Djokovic and Rafael Nadal enter into sudden death territory in the decider #Wimbledon pic.twitter.com/GdeuqtpS4y