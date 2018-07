Шампионът на WRC прави дебют в DTM с Мерцедес

Шампионът в Световния рали шампионат (WRC) Себастиен Ожие ще вземе участие в кръгът от автомобилните DTM серии на австрийската писта "Ред Бул Ринг" през септември. Той ще кара Mercedes-AMG C63, разкриват от Autosport.

Според правилата на DTM всеки конструктор има право на седем гост-пилоти за целия сезон с изключение на последните три кръга. Въпреки това за Мерцедес ще бъде направено изключение. Двукратният DTM шампион Матиас Екстрьом сложи край на кариерата си в шампионата още на "Хокенхайм".

Петкратният рали шампион Ожие не е непознат на пистовите автомобилни серии. Французинът има няколко участия в Суперкупата на Porsche, а миналата година тества Ф1 болида на Ред Бул със спецификации от сезон 2011.

