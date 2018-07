Калио ще се оперира след тежката катастрофа от MotoGP на "Заксенринг"

Тест пилотът на КТМ Мика Калио, който претърпя катастрофа във втората тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Германия, няма да вземе участие в квалификацията и състезанието на "Заксенринг". Във вчерашния инцидент Калио получи разкъсване на сухожилията на дясното си коляно и трябва да претърпи операция.

Калио изгуби контакт със задната гума при спиране, излезе извън очертанията на пистата и се удари в бариерите й, след което неговият мотор връхлетя върху него.

Nasty crash for Mika Kallio early in the session



The Fin has been stretchered off the track at Turn 8



