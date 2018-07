Жуниор дос Сантос: Не бях чувал за Благой

Бразилската ММА звезда в тежка категория Жуниор дос Сантос призна, че не бил чувал за Благой Иванов – Багата преди да получи предложение за мач срещу него. Двамата ще се срещнат в основния мач на галавечерта в Бойзи, Айдахо.

„Не го познавах преди това, но някои от момчетата, с които тренирам в Американ топ тийм се бяха били с него – обясни Дос Сантос. - Един от тях беше Кайо Аленкар, с когото Благой се би. Иванов има само една загуба в кариерата. Победил е Фьодор Емеляненко в самбо мач, което е впечатляващо. Никога не си избирам съперниците. Щом искат от мен да се бия с него, ще го направя. Ще спечеля и ще продължа напред. Искам в един момент да се бия за титлата. Когато станеш шампион, ставаш цел. Сега целта е Даниел Кормие. Всеки иска да се бие с него, в това число и аз. Евентуално това ще се случи. Интересни неща се случват в категорията. Бих направил и трети мач с Миочич. Ако победя Благой, е възможно да направим тази среща. За мен ще е удоволствие. “

Tearing through the #UFCBoise weigh-ins. Everyone except for headliners Junior Dos Santos, Blagoy Ivanov and Said Nurmagomedov have successfully weighed in. Full results are here: https://t.co/aw7KhvfUMP