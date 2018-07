Бъдещето на Хамес зависи само от Байерн

Реал Мадрид не може да си върне Хамес Родригес без съгласието на Байерн (Мюнхен). Днес се появиха информации, че новият наставник на кралския клуб Юлен Лопетеги иска да има в състава си колумбийския халф, а такова е желанието и на самия футболист. Журналистът от Bild Кристиан Фалк обаче разкри, че това няма да се случи. Според него, слуховете за връщане на Хамес в Мадрид се пускат от агента на колумбиеца, който се опитва да му издейства увеличение на заплатата.

Както е известно, миналото лято Байерн взе Хамес под наем за срок от две години срещу 13 млн. евро. Баварците имат опция да закупят офанзивния полузащитник срещу 42 млн. евро и на този етап възнамеряват да се възползват от нея. Окончателното решение ще бъде взето през 2019 година, а Фалк е категоричен, че Реал не може да повлияе на него.

Bild | Unlike what was reported in Marca, James feels very good in Munich and doesn't intend to leave Bayern. In addition, Bayern have the upper hand in his contract and will almost certainly activate their option and buy him permanently for €42m. pic.twitter.com/UHe6LQs1Zu