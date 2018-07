Защитник на Борусия (Д) увеличи германската колония в Хъдърсфийлд

Отборът на Хъдърсфийлд се подсили с бранителя Ерик Дурм от Борусия (Дортмунд). Двата клуба не разкриха трансферната сума, а договорът на левия бек е за 1+1 години.

Дурм записа над 200 мача за Борусия, а освен това може да се похвали със 7 участия за националния тим на Германия. Любопитното е, че голяма заслуга за развитието му като футболист има мениджърът на Хъдърсфийлд Дейвид Вагнер, който го наложи във втория тим на "жълто-черните" от Дортмунд през 2012 година.

