Силно представяне и 4-о място за Габриела Петрова в Рабат

Габриела Петрова направи много добро състезание и завърши на 4-о място в тройния скок на турнира от Диамантената лига в Рабат (Мароко). Българката постигна 14.40 метра в петия опит и изравни най-доброто си постижение за сезона.

Габи стартира с 13,89 м в първия опит и продължи с 14,29 м във втория, но резултатът можеше да е много по-добър, ако не беше стъпила съвсем в началото на дъската. В третия си опит Петрова направи фаул, а в четвъртия скочи 13.88 м. Последва още еидн фаул, за да дойде най-добрият й скок от последния шести опит.

Over in the triple jump, @tripleCIbarguen crushes a WL and MR 14.96m!



There's no stopping this Colombian!



: @Diamond_League #RabatDL pic.twitter.com/MisPDyCH5y