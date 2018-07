Потвърдено: Ливърпул привлече Шакири

Финалистът от последното издание на Шампионската лига Ливърпул се подсили с крилото на Стоук Сити Джердан Шакири. Швейцарският национал подписа дългосрочен контракт с мърсисайдци. На "Анфийлд" той ще играе с номер 23.



В новия си клуб той ще е съотборник с Мохамед Салах, с когото за кратко се засякоха в Базел през 2012 година. "Помня, че Салах беше на проби и няколко пъти тренирахме заедно. Радвам се, че сега ще играем заедно", сподели Шакири.

Looking boss in Red. #XS23 pic.twitter.com/15TgEFQ2eW

През миналия сезон Шакири изигра 36 мача и вкара 8 гола. "Грънчарите" обаче изпаднаха от Премиър лийг и нямаше как да задържат най-добрия си футболист.



На "Анфийлд" се надяват нисичкият бързак да засили конкуренцията по фланговете и да направи още по-впечатляваща офанзивната мощ на тима.

От Ливърпул са активирали освобождаващата клауза в договора на Шакири на стойност 13,5 млн. паунда. "Червените" се пребориха за подписа на 26-годишния клуб с няколко клуба. Решаващо се е оказало желанието на самия футболист да работи с Юрген Клоп.



"Решението беше лесно. Когато футболист като Шакири е на пазара, трябва да действаш умно и да се опиташ да го привлечеш. Ние го направихме", коментира Клоп, като добави, че отдавна харесва качествата на швейцареца, а едно от неговите предимства е, че вече добре познава Премиър лийг.

Шакири е юноша на Базел, след което игра за Байерн (Мюнхен) и Интер, преди да се озове в Стоук.



"Много съм щастлив, че ще играя в Ливърпул. Това е голям клуб, с огромна история, страхотни футболисти и невероятен треньор. Всеки играч се стреми към възможно най-високото ниво. Още преди няколко години можех да дойда тук, но нещата не се развиха според моето желание. Сега съм доволен, че най-после съм част от Ливърпул. Искам да ставам все по-добър и да печеля титли", заяви Шакири, след като премина медицинските прегледи на Мелууд.

Your new number 23 https://t.co/pNLQSGndOs #XS23 pic.twitter.com/MQOSegejnq

The boss

New teammates

Melwood tour



Behind the scenes with @XS_11official: https://t.co/15u7selQWn#XS23 pic.twitter.com/ZViHlrQID9