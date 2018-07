Край на слуховете - Реал Мадрид с официална позиция за Неймар

Европейският клубен шампион Реал Мадрид разпространи официално изявление по повод непрестанните слухове за интерес на клуба към звездата на Пари Сен Жермен Неймар. Спекулациите по темата не стихват от дълго време и дори се засилиха, след като "лос бланкос" продадоха Кристиано Роналдо на Ювентус и търсят негов заместник.

"Във връзка с постоянните информации, свързващи футболиста на ПСЖ Неймар с нашия клуб, Реал Мадрид иска да уточни, че не планира да прави каквато и да било оферта за този играч", се казва в съобщението, публикувано на официалния сайт на испанския гранд.

Real Madrid have made an official announcement to clarify they have no intention of putting in an offer for Paris forward Neymar Jr



