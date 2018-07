Браво! Мирела Демирева с първа победа в Диамантената лига - сложи край на серията на Ласицкене

Звездата ни в скока на височина Мирела Демирева постигна нов сериозен успех през сезона. След като наскоро преодоля границата от 2.00 метра, сребърната олимпийска медалистика от Рио де Жанейро 2016 записа първа победа в турнирите от Диамантената лига. Българката спечели състезанието в Рабат с 1.94 метра и сложи край на невероятната серия на световната шампионка Мария Ласицкене, която имаше 45 поредни победи от 2016 година насам.



Ласицкене преодоля скромните 1.90 метра и остана едва трета в класирането. Втора се нареди украинката Юлия Левченко. Тя скочи 1.94 метра, но от втори опит, докато Демирева се справи с тази височина от първия опит и това й осигури победата.

Mariya Lastiskene's winning streak is over!!!



In one fell swoop 1.94m claims all but two athletes in the Women's high jump!



Levchenko and Demireva remain, but the Bulgarian leads on count-back.#RabatDL #DiamondLeague #RoadToThefinal pic.twitter.com/sOe2HYtCty