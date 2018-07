Баскетбол Везенков може да се превърне в новия Принтезис 13 юли 2018 | 16:26 0 0 0 0 1

@olympiacosbc add another new piece to its frontline by signing stretch-4 Sasha Vezenkov.



https://t.co/7Nx3lcC6vR pic.twitter.com/lUEFUmDpiS — EuroLeague (@EuroLeague) July 13, 2018

“Везенков е изключително талантлив играч. Може да играе като леко и тежко крило, невероятен стрелец е. Когато е сам, ще вкара стрелбата си винаги. Разбира играта и има невероятно усещане. Той е добър човек, добър съотборник и съм много щастлив, че подписа с Олимпиакос. Знам, че обича Гърция, а това е плюс”, коментира Йортел в кратко интервю за EuroHoops.

I love this signing for Olympiacos, who really lacked offensive firepower last year. Vezenkov knows the Greek league (he was league MVP/top scorer with Aris in 2015). It seems like he's been around forever, but he only turns 23 in August. Good backup/potential Printezis successor — Austin Green (@LosCrossovers) July 12, 2018

“Миналата година не бе лесна за Саша. Но мисля, че той ще бъде от полза на Олимпиакос и за няколко сезона може да се превърне в новия Йоргос Принтезис. Има същия флоутър като него, левичар е, добър стрелец е. Може би Йоргос е по-здрав от него в момента, но Саша още е млад. Движи се добре по терена и дори да не е толкова атлетичен, компенсира с характер, бори се и не го е страх да поеме отговорност. Смятам, че ако химията в състава се получи, резултатите ще бъдат добри”, добавя французинът.



