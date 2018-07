Роси: Педроса заслужаваше поне една MotoGP титла (видео)

Дани Педроса заслужаваше минимум една шампионска титла в най-високия клас на MotoGP, смята Валентино Роси. Испанецът обяви оттеглянето си от мотоциклетизма вчера по време на специална пресконференция . Дани изгуби състезателното си място в Honda, а по това време всички заводски места на стартовата решетка за следващия сезон вече бяха заети. Пред него стоеше алтернативата да подкара сателитен мотор на Yamaha, но Педроса разкри, че вече не чувства тръпката, докато кара, и неговите приоритети са се променили.

От своя дебют в кралския клас до днес Педроса спечели 31 състезания и се смята за един от най-добрите пилоти без титла.

ЦИФРИТЕ В ДЪЛГАТА MOTOGP КАРИЕРА НА ДАНИ ПЕДРОСА

"Нашият спорт губи един от най-добрите си пилоти в последните години. Много е тъжно, че Дани никога не стана шампион в кралския клас, защото според мен заслужаваше да се превърне в такъв поне веднъж", разкри Доктора. "Също така смятам, че той се отказва прекалено рано, но това е лично негово решение. Аз не го очаквах, мислех, че ще продължи с Yamaha, но той не пожела. Сигурен съм, че е обмислял този си избор дълго време".

The first of many @26_DaniPedrosa took his debut Grand Prix victory back in 2002 at the #DutchGP! 53 wins later he's decided to hang up his leathers, will he add more wins to his tally before the season is over?#ThankYouDani pic.twitter.com/fHvvnZ0ABV