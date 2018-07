Яноне изпревари Маркес и Роси в първата тренировка от ГП на Германия

Пилотът на Suzuki Андреа Яноне доминира в първата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Германия. На "Заксенринг", която се смята за "притежание" на световния шампион Марк Маркес , италианецът го изпревари с почти четири десети. Двамата пилоти бяха заключили първите две позиции за по-голямата част от 45-минутната сесия. Маркес със своята Honda бе начело в началото, но не успя да напредне в заключителните етапи и бе изпреварен.

С напредък в последната минута третото място си заслужи ветеранът на пистата Валентино Роси. Той обаче остана на повече от половин секунда зад Марк. Неговият съотборник Маверик Винялес приключи тренировката на четвърто място.

Using the all of the track and a little bit more @ValeYellow46 takes to the grass at the #GermanGP! pic.twitter.com/SHOlaGPQQg — MotoGP™ (@MotoGP) July 13, 2018

За Ducati най-бърз бе Андреа Довициозо на пето място, а зад него се наредиха сателитните пилоти на италианския конструктор Данило Петручи и Джак Милър, както и заводският Хорхе Лоренсо.

Трима пилоти катастрофираха почти по едно и също време на различни места от германското трасе. Алекс Ринс със Suzuki падна на третия завой, докато Алваро Баутиста – на първия, а Тито Рабат – на 12-ия.

Пилотите на Honda с изключение на Маркес се справиха зле с първата си сесия. Дани Педроса завърши 14-и, докато Кал Кръчлоу – 19-и. Дебютантът им Франко Морбидели, който все още се възстановява от контузия на китката, остана 22-ри.

ГРАФИК ЗА ГП НА ГЕРМАНИЯ