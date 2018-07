Бойни спортове Обявиха следващия съперник на Тайсън Фюри 13 юли 2018 | 11:14 - Обновена 0 0 0 0 4



33-годишният Пианета не е класиран в ранглистата на нито една значима организация в тежка категория, но италианският ветеран е стъпка напред за Фюри в сравнение с последния му противник Сефер Сефери. Албанецът имаше по-добър баланс от Пианета, когато се срещна с Фюри през миналия месец, но се представи изключително слабо. Тайсън Фюри се върна на ринга срещу Сефери след почти тригодишно отсъствие от бокса и отказа своя опонент в четвъртия рунд.

BREAKING: Tyson Fury will face Francesco Pianeta at Windsor Park in Belfast on August 18. pic.twitter.com/TtI2aLSia0 — SPORTbible (@sportbible) July 12, 2018 Пианета е бивш европейски шампион в тежка категория, два пъти се е бил за световните титли с Владимир Кличко и Руслан Чагаев, но загуби и двете срещи с нокаут.



"Битката срещу Сефери е вече в историята. Пиената е боксьор от по-висока класа, а нивото на неговите съперници говорят за себе си. Пианета е добър избор за втория двубой от завръщането на Тайсън. Тайсън трябва да проведе повече рундове, за да се премине на следващото ниво. Сигурен съм, че Пианета ще излезе на ринга с желанието за победа”, заяви промоутърът Франк Уорън. Heavyweight @Tyson_Fury will continue his comeback after agreeing to take on former World Title challenger Francesco Pianeta at Windsor Park on August 18.



More: https://t.co/9vwYaucvnC pic.twitter.com/BSlWZ4YqsD — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) July 12, 2018 Тайсън Фюри научи името на следващия си опонент. На 18 август в Белфаст бившият световен шампион в тежка категория ще се изправи срещу Франческо Пианета във втората битка след завръщането си на ринга. Мачът ще бъде част от подгряващата карта на срещата между Карл Фрамптън и Люк Джаксън на " Уиндзор Парк", в столицата на Северна Ирландия.

