Григор Димитров тренира с Андре Агаси в Атланта

Осемкратният носител на титли от Големия шлем наскоро заяви, че е готов да помага на Григор. Както е известно, треньор на българина е Дани Валверду. Агаси пък се раздели с Новак Джокович, с когото работеше без да получава заплата. За момента не е ясно дали американецът ще стане част от екипа на Григор Димитров.

Григор се подготвя за сезона на твърди кортове в САЩ и Канада, който започва след няколко седмици.

When @GrigorDimitrov is only about 2 hours away from where you live. WTF?! It would be the first time to meet him, but idk if he’s still there. pic.twitter.com/gDM6vCbM9N