Колоездене Даниел Мартин триумфира в шестия етап на "Тур дьо Франс" 12 юли 2018 | 19:27 - Обновена



@DanMartin86

To dare.

Oser.#TDF2018 pic.twitter.com/n2G9dQElmc — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018 Днешният етап предложи три изкачвания от трета категория и едно от четвърта, което след вчерашния сравнително труден етап определено затрудни колоездачите. Това бе най-видно в края на етапа при изкачването на Мюр де Британ, когато настъпиха и първите сериозни разкъсвания в основната група. Преди това на няколко пъти имаше атаки от отделни състезатели, но в крайна сметка те не доведоха до нищо сериозно. Километър преди края Мартин успя да проведе самостоятелна атака, която бе неочаквана за останалите му съперници и му позволи да запиша първа етапна победа в Тура за тази година и общо втора в кариерата му.



You say steep, Dan Martin says speed. Enjoy how he claimed the victory at the top of Mür around 40kph in the last meters!

Appréciez comment Dan Martin a dompté le Mûr à 40 km/h dans les derniers mètres !#TDF2018 pic.twitter.com/LW5OQYBj2d — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018 Лидерът в генералното класиране Грег ван Авермет от Белгия завърши на 12-а позиция и ще запази "жълтата фланелка" и за утрешния седми етап. Втори в класирането обаче излезе британецът Гераинт Томас, който изостава с 3 секунди от Ван Авермет. Трети в общото подреждане е американецът Тиджей ван Гардерен, който изостава с 5 секунди от Ван Авермет.



Четирикратният победител в Тура Крис Фрум приключи 18-и днес и вече изостава на 1 минута и 2 секунди от лидера Ван Авермет. В утрешния седми етап колоездачите ще изминат 231 километра от Фужер до Шартр, като това ще бъде и най-дългият етап в турнира за Тура за тази година.





