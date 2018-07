Моторни спортове Цифрите в дългата MotoGP кариерата на Дани Педроса 12 юли 2018 | 18:41 - Обновена 0 0 0 0 0



4086 са точките, които Дани генерира във всички класове по време на своята кариера. Във вечната подредба на MotoGP пред него се намира единствено Валентино Роси с 5974 точки. Dani Pedrosa to be named #MotoGP Legend in Valencia



Spaniard set to be inducted into the #MotoGP Legends Hall of Fame at the end of the season #ThankYouDani | https://t.co/mYSz5FGaSG pic.twitter.com/JfuqEffdD4 — MotoGP™ (@MotoGP) July 12, 2018 Дани Педроса слага край на кариерата си в Световния шампионат по мотоциклетизъм като един от най-добрите пилоти, които така и не спечелиха титла в кралския клас. Испанецът ще се оттегли на 33 г. в края на сезон 2018.са точките, които Дани генерира във всички класове по време на своята кариера. Във вечната подредба на MotoGP пред него се намира единствено Валентино Роси с 5974 точки. Испанецът има на името си 285 Гран При старта. И в тази класация той заема едно от първите три места, като пред него са само Доктора с 373 старта и Лорис Капироси с 328. 153 е броят на подиумите, които спечели Педроса в трите класа на шампионата, като по този показател той е трети за всички времена. В кралския клас Дани е стъпвал на почетната стълбичка 121 пъти. Също толкова подиуми при най-мощните машини има и Хорхе Лоренсо и единствено Валентино Роси е с повече – 195. Победите в кариерата на испанеца са 54 – точно толкова, колкото и тези на петкратния шампион Мик Дуън. Полпозишъните му са почти толкова, колкото и победите – 49. Само петима други пилоти имат повече стартове от първа позиция. 15 години и 136 дни разделят първата и последната победа на Педроса – четвъртият най-дълъг период в MotoGP след Валентино Роси (20 г.), Капироси (17 г.) и Анхел Нието (16 г.). The end of an era: @26_DaniPedrosa 18 years racing



After the Little Samurai announces his retirement, take a look back at some of his best moments racing on two wheels#MotoGP | #ThankYouDani https://t.co/ehaVoDav2B pic.twitter.com/hcd5jq5zzq — MotoGP™ (@MotoGP) July 12, 2018 Броят на титлите, с които може да се похвали ветеранът, са 3. Всички те обаче са в двата по-ниски класа на шампионата.

